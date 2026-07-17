Argentina recuerda a la víctimas del atentado contra la AMIA entre críticas a la falta de avances judiciales

Archivo - Conmemoración del atentado contra la AMIA en Argentina en 2019. - Europa Press/Contacto/Paula Acunzo - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha recordado este viernes a las 85 víctimas mortales del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires entre peticiones de se desbloquee la causa judicial 32 años después del ataque sobre el que siempre se ha proyectado la sombra de Irán.

En el acto han intervenido el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y familiares de las víctimas fatales, con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, y de colaboradores próximos como su hermana Karina, secretaria de la Presidencia.

En un mensaje inicial a las víctimas, Armoza ha valorado la "lección de dignidad insuperable" por "caminar erguidos a pesar de que una parte de sus vidas quedó sepultada aquí mismo bajo los escombros". "No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo", ha afirmado.

En este sentido, ha cargado contra la "impunidad" y la falta de respuestas del Estado ante el ataque, lamentando la falta de avances en la causa judicial para esclarecer el atentado y condenar a los culpables. Según ha dicho, esta impunidad resulta un "abismo intolerable para cualquier República que pretenda llamarse democrática". "Van más de tres décadas en las que el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia", ha sostenido.

Armoza, en concreto, ha criticado que no se haya producido "ninguna novedad relevante" en el último año, insistiendo en que la cuasa está "detenida, adormecida o cajoneada" en una llamada a no seguir en "los laberintos burocráticos".

Así, ha señalado directamente a Irán por el atentado sucedido en 1994, aludiendo a las "pruebas acumuladas durante años en la investigación judicial". "Detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbolá", ha sentenciado sobre la milicia libanesa, insistiendo en que "no son versiones ni teorías".

De todos modos, ante la presencia de Milei, el jefe de la AMIA ha destacado que la postura de su Ejecutivo pasa por "ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia", valorando su apoyo a Israel y el paso de declarar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) como organización terrorista.

Milei ha asistido en persona a la conmemoración, en la que no ha intervenido, si bien ha tenido un breve encuentro con Yair Horn, ciudadano argentino-israelí liberado tras permanecer como rehén de Hamás en la Franja de Gaza.

Por su lado, el ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha recordado la fecha, tras afirmar en un mensaje en redes sociales que el ataque a la AMIA "marcó para siempre a la Argentina". "Reafirmamos el compromiso de nuestro país con la lucha contra el terrorismo y con el reclamo permanente para que los responsables sean llevados ante la Justicia", ha dicho.

Mientras, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas del atentado, incidiendo en que el ataque "no fue solo contra la comunidad judía, sino contra los valores de la libertad, la democracia y la dignidad humana".

"Estados Unidos reafirma su solidaridad con el pueblo argentino y con la comunidad judía, y renueva su compromiso de combatir el antisemitismo, defender la libertad religiosa y enfrentar al terrorismo dondequiera que exista", ha subrayado. "La memoria exige verdad. La justicia no puede esperar", ha concluido.