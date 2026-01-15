Argentina sigue los pasos de EEUU y declara como "terroristas" a varias ramas de Hermanos Musulmanes

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, en una imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argentina han incluido a las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano como "organizaciones terroristas", un paso dado apenas un día después de que Estados Unidos hiciera lo propio, según ha anunciado la oficina del presidente argentino, Javier Milei.

"En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno nacional dispuso la incorporación de estos capítulos de la Hermandad Musulmana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)", ha afirmado la Presidencia.

Así, ha detallado que la decisión ha sido "impulsada" por Milei y "adoptada en coordinación" entre los ministerios de Exteriores, Seguridad Nacional y Justicia, además de la Secretaría de Inteligencia, al tiempo que ha subrayado que el paso "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina".

"Con esta medida, se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian", ha esgrimido la oficina de Milei, que ha hecho hincapié en que los "miembros" de Hermanos Musulmanes y "sus aliados" no podrán "actuar con libertad".

En este sentido, ha esgrimido que la medida permite además "reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos, y el propio Egipto, donde nació este grupo, entre otros".

La oficina de Milei ha reseñado además el "compromiso inquebrantable" del presidente argentino de "reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles". "Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla", ha zanjado.

La Administración de Donald Trump aseguró el martes tras anunciar su decisión de declarar como terroristas a las ramas de esta organización en Egipto, Jordania y Líbano que, "aunque Hermanos Musulmanes, a los que Hamás ha jurado lealtad, afirma haber renunciado a la violencia, sus ramas designadas hoy continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo, lo cual amenaza directamente los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

El subsecretario del departamento para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, subrayó además que "Hermanos Musulmanes han inspirado, alimentado y financiado a grupos terroristas como Hamás que representan una amenaza directa para la seguridad". "A pesar de su fachada pacífica, tanto las filiales egipcias como jordanas han conspirado para apoyar el terrorismo de Hamás y socavar la soberanía de sus propios gobiernos nacionales", puntualizó.