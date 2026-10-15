La Armada de Australia investiga el hallazgo de una cámara en un baño de mujeres en un buque de guerra

Archivo - Bandera de Australia - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Australia ha puesto en marcha este jueves una investigación tras el hallazgo de una cámara en un baño de mujeres a bordo del buque de guerra 'HMAS Leeuwin', por lo que las instalaciones de la embarcación tendrán que ser inspeccionadas en profundidad.

Las primeras pesquisas apuntan a un posible sospechoso, un miembro de las Fuerzas Armadas que habría situado la cámara cerca de las duchas del barco, atracado en Cairns, en el noreste del país, y que habría difundido posteriormente las imágenes a través de Internet.

El jefe de la Armada, Matt Buckley, ha prometido una investigación exhaustiva para esclarecer estos actos despreciables. "Para tranquilizar a todo el personal, el comandante de la flota está llevando a cabo una auditoría al 100% de todas nuestras instalaciones", ha aclarado en un comunicado.

"Tienen mi compromiso de que abordaremos este acto de violencia sexual con la máxima firmeza. Cualquiera que cometa tales actos deberá rendir cuentas", ha aseverado Buckley, que ha afirmado que se trata de un asunto de "extrema gravedad".

"Mi máxima prioridad, como siempre, es el bienestar de nuestra gente. Todo el personal potencialmente afectado está recibiendo nuestro apoyo absoluto", ha recalcado, antes de afirmar que este acto "constituye una traición a la confianza" y es "absolutamente despreciable".

Sin embargo, ha sostenido, "no permitiremos que actos de esta naturaleza nos definan". "Nuestra Armada es una institución en la que combatientes altamente profesionales deben confiar día tras día en sus compañeros de armas. No se tolerará nada que socave la confianza y el respeto mutuos que necesitamos", ha zanjado.