La Armada de Pakistán rescata a 18 marineros en aguas del norte del mar Arábigo

Archivo - Un buque paquistaní en aguas del mar Arábigo - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Pakistán ha anunciado este viernes que sus fuerzas han rescatado y evacuado a 18 marineros tras una llamada de socorro del buque mercante 'Gold Autumn' en el norte del mar Arábigo, a cerca de 370 kilómetros de la costa del país asiático.

"Tras recibir la alerta de emergencia, la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán (PMSA) activó su Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (MRCC) e inició de inmediato los protocolos de respuesta. El buque 'Hunain' de la Armada de Pakistán, que patrullaba en la zona asignada, fue inmediatamente enviado para prestar asistencia al 'Gold Autumn'", ha indicado en un comunicado.

Los tripulantes evacuados --procedentes de países como China, Bangladesh, Birmania, Vietnam e Indonesia-- fueron trasladados a la ciudad de Karachi para recibir atención médica y posteriormente repatriados a sus respectivos países.

"La asistencia humanitaria prestada por el buque de la Armada de Pakistán en zonas alejadas de la costa paquistaní refleja la firme determinación y el compromiso de la Armada de Pakistán de ser siempre la primera en responder ante situaciones de crisis marítima en su área de responsabilidad", ha agregado.