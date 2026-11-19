Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda); China, Xi Jinping (centro); y Rusia, Vladimir Putin (derecha), en un encuentro en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reunión trilateral entre los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, ha arrancado este jueves en la ciudad china de Shenzhen, situada en el sur del país, un encuentro histórico que tendrá las guerras en Ucrania y Oriente Próximo como principales asuntos a tratar.

La cumbre ha arrancado poco después de que Xi mantuviera sendos encuentros bilaterales con Trump y Putin, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que la delegación rusa "ha hecho un parón" para esperar a que terminara la reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos antes de proceder al lugar del encuentro.

"Ahora vamos a la reunión trilateral", ha señalado el portavoz de Putin, minutos antes del inicio de la reunión, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El propio Trump ha afirmado durante su encuentro con Xi que ambos buscan ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, antes de augurar resultados "muy contundentes" de su cita bilateral con el mandatario chino. "Ambos queremos ayudar con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría verla terminada. Creo que puedo hablar en nombre de los dos", ha argüido.

Poco antes, el inquilino de la Casa Blanca había expresado su confianza en que "puedan salir, o al menos empezar, muchas cosas maravillosas" de la reunión que había mantenido poco antes con su "amigo" Putin, unos encuentros que están teniendo lugar en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Junto al desarme nuclear y la búsqueda de salidas negociadas para las guerras de Ucrania e Irán, la agenda de esta doble cita diplomática en Shenzhen incluye también la coordinación en materia tecnológica y de Inteligencia Artificial --ámbito en el que Trump ha rechazado hoy mismo ante el plenario de APEC cualquier "regulación globalista"-- para evitar nuevos choques comerciales y estratégicos entre las grandes potencias.