La Asamblea de Expertos: los 88 clérigos que pilotan la elección de un nuevo líder supremo en Irán

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La muerte del ayatolá Alí Jamenei en los bombardeos ejecutados en el marco de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis de liderazgo en el país, con la Asamblea de Expertos asumiendo un papel clave a la hora de elegir al sucesor del histórico líder iraní, que llevaba en el cargo desde 1989.

Jamenei, que tenía 86 años en el momento de su muerte, era hasta ahora el segundo líder supremo de Irán después de la Revolución Islámica de 1979, que presenció el ascenso al poder del ayatolá Ruholá Jomeini, a quien sucedió diez años después tras su muerte, convirtiéndose en una figura central en la política y la religión en el país.

Así, la persona que ocupa el cargo de líder supremo tiene la palabra final en materia de diplomacia, estrategia militar y política interior en el país, en el que además tiene una gran importancia la Guardia Revolucionaria, por lo que el asesinato de Jamenei supone un golpe para la estructura de poder de Irán, que desde hace años tiene sin embargo entre manos su posible sucesión, dada su avanzada edad.

De hecho, durante los últimos años se había especulado con la posibilidad de que su hijo, Mojtaba Jamenei, o el expresidente Ebrahim Raisi --fallecido en mayo de 2024 en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Oriental-- le sucedieran en el momento de su muerte.

El organismo, que tiene funciones deliberativas y cuya obligación es nombrar, supervisar y, llegado el caso, cesar al líder supremo, está integrado por un total de 88 clérigos, que deben ser nombrados por el Consejo de Guardianes, cuyos miembro son, a su vez, elegidos de forma directa o indirecta por el propio líder supremo iraní, lo que refleja su peso en la estructura política del país asiático.

Los miembros de la Asamblea de Expertos son designados para mandatos de ocho años en votación popular tras un proceso de veto por parte del Consejo de Guardianes, manteniendo al menos dos reuniones cada seis meses para ejercer labores de supervisión de las funciones del líder supremo y valorar si se encuentra en sus plenas capacidades físicas y mentales para llevar a cabo sus funciones.

El propio Jamenei fue miembro de la Asamblea de Expertos entre 1983 y el 4 de junio de 1989, fecha en la que fue elegido como líder supremo, una decisión en la que Jomeini habría tenido una importante influencia, especialmente por las tensiones con su entonces 'número dos', Hosein Alí Montazeri, quien se habría mostrado crítico con la oleada de ejecuciones de miles de presos políticos en 1988.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Ahora, la muerte de Jamenei activa forzosamente este proceso de elección con el objetivo de cubrir un vacío de poder, contemplado por el artículo 111 de la Constitución, por lo que la Asamblea de Expertos ha acelerado sus contactos durante los últimos días para determinar quién será el elegido.

El citado artículo "en caso de muerte, dimisión o cese del líder, los expertos --en referencia a los miembros de la Asamblea de Expertos-- deberán dar pasos lo antes posible para nombrar a un nuevo líder", periodo durante el cual se crearía un "consejo" temporal para ocupar sus funciones hasta la elección del que sería el sucesor de Jamenei, un paso ya activado.

Este consejo interino está en estos momentos integrado por el presidente de Irán, el reformista Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei; y Alireza Arafi, un miembro del Consejo de Guardianes que ha sido elegido a tal efecto por el Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, una asamblea integrada por 48 personas y nombrada por el líder supremo --destinada a resolver disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes--.

El artículo 111 destaca que este consejo "asumirá de forma interina todas las funciones del líder". "En caso de que durante este periodo alguno de ellos no pueda cumplir con sus obligaciones por cualquier razón, otra persona, por decisión de la mayoría de los miembros del Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, será elegida en su lugar", resalta.

Esta posibilidad es especialmente relevante en estos momentos, dado que Estados Unidos e Israel continúan sus bombardeos. El Ejército israelí aseguró el martes haber bombardeado el edificio de la Asamblea de Expertos y ha amenazado con asesinar a cualquier sucesor de Jamenei.

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado", ha subrayado este mismo miércoles el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

El artículo mencionado contempla la posibilidad de que el líder supremo sea cesado en caso de que sea "incapaz de cumplir sus funciones constitucionales", incluido el caso de que "sea público que no posee algunas de las cualificaciones iniciales", algo que no ha pasado en las dos ocasiones previas.

LA SUCESIÓN

Por lo tanto, el citado consejo interino se encuentra al frente de la política en Irán, en un momento de crudo conflicto por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel, lanzada nuevamente --al igual que en junio de 2025-- en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Pezeshkian, un político reformista, ascendió a la Presidencia precisamente tras un periodo de interinidad abierta por la muerte en 2024 de Raisi, siendo considerado un moderado, en contraste con Ejei --nombrado para el cargo por Jamenei en julio de 2021--, miembro de la línea dura y considerado responsable de casos de persecución política tras las últimas oleadas de protestas en Irán.

Por su parte, Arafi es el vicepresidente de la Asamblea de Expertos y es considerado un clérigo de línea dura, figurando también entre los posibles candidatos a suceder a Jamenei. Asimismo, es conocido internacionalmente por su reunión en mayo de 2022 en el Vaticano con el fallecido Papa Francisco.

Además de Arafi, entre los candidatos figura Mojtaba Jamenei, quien contaría con el apoyo de facciones en la Guardia Revolucionaria, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que figure también en la lista de objetivos de Israel para descabezar el sistema de gobierno.

Por otra parte, el abanico de candidatos incluye nombres como los del expresidente Hasán Rohani, considerado un moderado, y el antiguo jefe del aparato judicial Sadeq Lariyani, si bien la Asamblea de Expertos no ha querido confirmar qué personalidades figuran en su principal lista de aspirantes.

La Constitución de Irán indica en su artículo 5 que "el liderazgo de la ummah --comunidad islámica-- debe recaer en un clérigo justo y pío, plenamente consciente de las circunstancias de su época; valiente, con recursos y con capacidades administrativas", teniendo que estar "versado en regulaciones islámicas" y "asuntos políticos y sociales, además de poseer popularidad", según el artículo 107.

El artículo 109 incluye más especificaciones a tal efecto, explicando las "cualificaciones esenciales" que debe tener el líder supremo de Irán: "erudición, necesaria para llevar a cabo las funciones en los campos del Derecho; justicia y piedad, requeridas para liderar la 'ummah'; y perspicacia política y social, prudencia, valor, capacidades administrativas y dotes de liderazgo".

"En caso de que haya múltiples personas que cumplan con estas cualificaciones y condiciones, la persona que posea una mejor perspicacia a nivel de jurisprudencia y política tendrá preferencia (para ser elegida)", un proceso que se presenta como clave en el actual contexto en Oriente Próximo, dado que determinará el camino político que adopte Irán.