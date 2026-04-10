La Asamblea Nacional venezolana aprueba la Ley Orgánica de Minas

Aprobación en la Asamblea Nacional de Venezuela de la Ley Orgánica de Minas - DELCY RODRÍGUEZ EN TELEGRAM

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad una nueva Ley Orgánica de Minas presentada por el presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, como "un vehículo para la construcción de la prosperidad" y para la protección de los trabajadores del sector.

"Se declara aprobada, por unanimidad, la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas, en consecuencia, se declara sancionada la Ley y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico", ha afirmado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, al término de la votación, según ha recogido la cadena estatal VTV.

Tras la misma, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha calificado el texto como "un vehículo para la construcción de la prosperidad, del futuro", así como un instrumento que protegerá a los trabajadores. Además, ha querido dar las gracias a los demás diputados "por la paciencia, por la tenacidad, por la confianza y por la percepción real del momento histórico que está viviendo el país".

La nueva ley recoge la posibilidad de que puedan operar en el sector minero venezolano empresas públicas y mixtas, además de algunas establecidas en el propio texto, que también crea la Superintendencia Nacional de Minas y el Banco Nacional del Dato Científico, que servirá de registro de los minerales hallados en suelo venezolano.

La propia Delcy Rodríguez ha celebrado en redes la aprobación de lo que ha descrito como un "instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país". "Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae nuevas inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional", ha previsto.