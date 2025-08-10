La Asamblea Nacional de Venezuela denuncia que las nuevas medidas de EEUU contra Maduro buscan alentar la violencia

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Presidency of Venezuela

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha mostrado su apoyo al presidente del país, Nicolás Maduro, y ha denunciado la injerencia de Estados Unidos en el país, asegurando que la recompensa de 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) impuesta contra el líder venezolano por las autoridades norteamericanas busca alentar la violencia en su territorio.

"Este Parlamento, legítimamente electo y plural, respalda al presidente constitucional y le expresa nuestra convicción absoluta de acompañarlo en la defensa de nuestra patria sagrada. En 25 años de revolución hemos resistido y avanzado por encima de las constantes agresiones imperialistas", ha declarado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en una comparecencia a los medios en la que ha leído el comunicado elaborado por el Parlamento.

De esta manera, los diputados venezolanos ha sostenido que esta nueva "agresión" repite "viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles para desestabilizar la paz, la tranquilidad y la consolidación de la prosperidad de toda la patria venezolana".

Ante ello, han pedido la unidad de todos los ciudadanos el país y han asegurado que Estados Unidos pretende alentar a los grupos "extremistas" en el país para que "retomen la violencia que "será derrotada y seguirá siendo derrotada en toda la línea por nuestro gobierno y nuestro pueblo Venezuela".

"Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de EEUU, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra nuestro pueblo rebelde y valiente", reza la nota.

En palabras de Rogríguez, el presidente Maduro es el "garante de la paz" y "protector de la sólida democracia", asegurando que "hoy" Venezuela es el país más seguro y con mayor crecimiento económico de América Latina. "Quizás lo que no perdonan estos heraldos del trasnochado imperio ha sido nuestra indeclinable defensa de la soberanía, la independencia y la paz para todas y todos", ha indicado.

Asimismo, ha defendido los "libérrimos comicios" que el país ha celebrado en los últimos años, todos en el foco de la comunidad internacional por su falta de transparencia.

"Les decimos claro que Venezuela no se rinde. Con la unidad cívico-militar-policial defenderemos nuestra independencia y el camino hacia el país próspero, justo y equitativo, que llegaremos a las próximas generaciones. Exigimos respeto al pueblo de Bolívar, a nuestra Constitución y a la voluntad de millones de venezolanas y venezolanos no volverán. ¡Nosotros venceremos!", ha concluido la lectura.