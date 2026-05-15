Ascienden a 117 los muertos y 79 los heridos en las tormentas de Uttar Pradesh, en el norte de India

Tormenta en Prayagraj, Uttar Pradesh, norte de India - Europa Press/Contacto/Prabhat Kumar Verma

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del estado indio de Uttar Pradesh han elevado este jueves el balance de víctimas por las fuertes tormentas de la víspera y las graves consecuencias de las mismas hasta los 117 muertos y 79 heridos, con daños registrados en cientos de viviendas y vientos que han alcanzado los 130 kilómetros por hora en algunas zonas.

La mayor parte de las muertes, 113, se han debido a las violentas tormentas y al derrumbe de estructuras provocado por las mismas, mientras que cuatro personas han perdido la vida tras ser alcanzadas por rayos, según los datos de la Oficina del Comisionado de Socorro de Uttar Pradesh recogidos por el diario 'Times of India', que también reflejan hasta 79 personas heridas.

El distrito más afectado ha sido el de Prayagraj --donde 23 personas han fallecido después de que los fuertes vientos arrancaran árboles, derrumbaran muros y dañaran casas--, seguido de los de Mirzapur, Sant Ravidas Nagar y Fatehpur, con 19, 16 y 11 decesos, respectivamente.

Asimismo, el desastre, desatado en la tarde del miércoles, ha impactado también sobre cientos de viviendas de Uttar Pradesh, dañando en concreto 330, y sobre el ganado de la región, con la muerte de 177 animales.

Distritos como los de Prayagraj y Bareilly han registrado las mayores ráfagas de viento, alcanzando en ocasiones los 130 kilómetros por hora, mientras que otros como Mirzapur o Chandauli han superado también los 100 kilómetros por hora, según ha difundido el Departamento Meteorológico de India (IMD) y recogido 'Times of India'.

Las rachas de este tipo tienen potencial para arrancar árboles de raíz, dañar postes de electricidad y derribar estructuras débiles, lo que explica la extensa destrucción observada en múltiples zonas rurales y semiurbanas del estado.

Según ha explicado el científico del IMD Mohamad Danish, "la intensa tormenta que azotó el sur, este y noroeste de Uttar Pradesh el miércoles fue una tormenta eléctrica con fuertes vientos", un fenómeno en el que "la velocidad del viento aumenta repentina y rápidamente, impactando los objetos en el suelo con gran velocidad y causando daños".

Durante un evento así, "es más probable que se arranquen árboles y postes de raíz, así como que se derrumben chozas y estructuras temporales", ha señalado, antes de advertir que "además, deja poco tiempo a las personas para refugiarse en un lugar seguro".