Ascienden a 15 los muertos por un incendio en un complejo gasístico en el este de Rusia

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de un incendio registrado el martes en un complejo gasístico situado en la región rusa de Amur (este) ha aumentado a 15, según ha confirmado este jueves la compañía que gestiona las instalaciones, que ha indicado que catorce de ellos son de nacionalidad extranjera.

La empresa ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "las operaciones de búsqueda y rescate han concluido" y ha especificado que "todos los fallecidos son empleados". Asimismo, ha apuntado que el suceso se ha saldado con otros 39 heridos, algunos de los cuales han sido evacuados por vía aérea a la capital, Moscú.

Asimismo, ha anunciado el pago de compensaciones económicas a los familiares de los fallecidos y los heridos, antes de destacar que sigue analizando la calidad del aire en la zona y en las localidades aledañas, sin que por ahora haya "concentraciones por encima de lo permisible".

La empresa adelantó el miércoles que la mayoría de las víctimas mortales eran ciudadanos chinos y confirmó que las llamas habían sido "totalmente extinguidas", sin que por ahora se conozcan las causas del suceso, que son ya objeto de una investigación por parte de las autoridades de Rusia.