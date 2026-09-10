Ascienden a 16 los muertos por los deslizamientos de tierra en el sureste de China debido al tifón 'Saudel'

Labores de búsqueda y rescate tras un deslizamiento de tierra en la localidad de Mingkeng, situada en la provincia de Jiangxi, en China (archivo) - Wan Xiang / Xinhua News / Europa Press / ContactoP

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los deslizamientos de tierra registrados durante el fin de semana en la provincia china de Jiangxi (sureste) por las fuertes lluvias desatadas por el tifón 'Saudel' ha aumentado a 16, según han confirmado este jueves las autoridades del gigante asiático.

Las autoridades locales han especificado que hasta ahora se ha confirmado el fallecimiento de 16 personas por los deslizamientos de tierra y loco en el condado de Suichan, que han dejado además más de 18.000 evacuados, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Cientos de trabajadores de los servicios de emergencia y agentes de las fuerzas de seguridad llevan cinco días llevando a cabo labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los deslizamientos, que han destruido varias carreteras, lo que está dificultando los trabajos.