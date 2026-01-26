Ascienden a 18 los muertos y 24 los desaparecidos por el naufragio de un ferry en el sur de Filipinas

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Filipinas ha informado este lunes de que ya son 18 los muertos por el naufragio de un ferry en el sur del país, donde hay de momento 24 desaparecidos a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Los guardacostas, que han apuntado a que a bordo del barco viajaban 359 personas --un total de 332 pasajeros y 27 miembros de la tripulación--, han indicado que todo apunta a que la embarcación sufrió algún tipo de problema técnico cuando se dirigía a la isla de Joló, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'.

El ferry había zarpado de Zamboanga, en la isla de Mindanao, y es operado por la compañía Aleson Shipping Lines. Además, cuenta con una capacidad de 350 pasajeros, por lo que no se encontraba por encima de su capacidad máxima, tal y como han explicado los guardacostas.

Así, han asegurado que el mar estaba "en condiciones aceptables" cuando tuvo lugar el accidente y han confirmado que las autoridades de Filipinas ya han abierto una investigación para discernir las causas del naufragio. De momento, se ha descartado la presencia de un posible vertido de crudo en la zona.

En marzo de 2023, un barco de la empresa MV Mary Joy 3 se incendió cuando iba de camino a Joló, un siniestro que acabó con la vida de 31 pasajeros.