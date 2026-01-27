Ascienden a 38 los muertos por un corrimiento de tierra causado por las fuertes lluvias en Indonesia

Imagen de archivo de las operaciones de búsqueda y rescate por un corrimiento de tierra en Indonesia. - Europa Press/Contacto/Septianjar Muharam

Las autoridades de Indonesia han informado este martes de que la cifra de muertos a causa de un fuerte corrimiento de tierra en el monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental, ha ascendido a 38, de los cuales una veintena han sido ya identificados.

Este último balance dado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) apunta a que de momento hay otros 18 cuerpos sin vida sin identificar. No obstante, los equipos de búsqueda y rescate siguen adelante con las labores en un intento por dar con decenas de desparecidos.

En total, unos 800 efectivos están trabajando en la zona con ayuda de nueve palas excavadoras, tal y como ha indicado la BNPB, según informaciones recogidas por la agencia de noticias indonesia Antara.

Este deslave ha provocado, además, el desplazamiento de al menos 685 residentes de la zona montañosa de Cisarua, que se ha visto gravemente afectada. De momento, todos ellos se encuentran en refugios cercanos.

Las autoridades han explicado que el corrimiento de tierra se ha producido a consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en el área durante dos noches consecutivas. Indonesia experimenta a menudo este tipo de fenómenos meteorológicos extremos.