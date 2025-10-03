Ascienden a 41 los muertos por la ingesta de alcohol adulterado el mes pasado en Rusia

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han cifrado ya en 41 los fallecidos por beber alcohol adulterado el mes pasado en la región rusa de Leningrado, donde han sido arrestadas ya 14 personas en relación con este incidente.

Los centros médicos de la zona empezaron a recibir el pasado 10 de septiembre a los afectados por este consumo en el municipio de Volosovski y siguieron recibiendo pacientes durante las dos semanas siguientes mientras se producían las dos primeras detenciones: un residente de la localidad de Gostitsi y una profesora de guardería de una localidad vecina.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad rusas se han incautado de unos 1.300 litros de alcohol ilícito en las operaciones relacionadas con el caso, según la Fiscalía regional. Las fuerzas de seguridad rusas han confirmado a la agencia TASS que la mayor parte de las víctimas presentaban "niveles elevados o letales de metanol en sangre.

En agosto de este año, al menos diez turistas murieron en Sochi tras beber grappa adulterada. En 2023, un lote de sidra falsificada se relacionó con unas 50 muertes en toda Rusia y en 2016, más de 70 personas murieron en Irkutsk tras consumir aceite de baño con metanol.