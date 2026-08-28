Ascienden a cinco los muertos y más de 550 los desaparecidos en China por la riada en la frontera con Nepal

Imagen de archivo de rescatistas chinos tras la devastadora riada. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este viernes que al menos cinco personas han muerto y más de 550 se encuentran en paradero desconocido debido a la potente riada registrada en la frontera con Nepal a raíz de un corrimiento de tierra registrado más al norte, en la región autónoma china de Tíbet y que ha afectado principalmente a zonas de la frontera ente ambos países pero también a India.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la región de Tíbet --conocida en China como Xizang-- ha indicado que un total de 558 personas se encuentran en paradero desconocido según las últimas informaciones, tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias Xinhua.

En este sentido, ha aclarado que entre estos desaparecidos se encuentran 260 personas que han sido identificadas como extranjeros. En el lugar de los hechos continúan las labores de búsqueda y rescate, especialmente en las inmediaciones del puesto fronterizo de Gyirong.

El desastre ha dejado de momento casi 550 fallecidos en territorio nepalí, donde casi un millar de personas continúan desaparecidas. Mientras, al menos tres cuerpos sin vida han sido recuperados en India tras ser arrastrados río abajo.