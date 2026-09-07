Ascienden a más de 1.350 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos durante el funeral de un hombre muerto en un bombardeo ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Salha

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 1.350 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas horas se han confirmado siete muertos --entre ellos dos fallecidos por heridas sufridas en ataques previos-- y 30 heridos, lo que eleva los totales a 1.352 y 4.511, respectivamente.

Asimismo, ha apuntado que los equipos de rescate han recuperado 826 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.

La cartera ha destacado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.658 muertos y 174.622 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado este mismo lunes un nuevo ataque contra "infraestructura de la organización terrorista Hamás" en Gaza después de que el domingo estallara una bomba al paso de un vehículo militar "en el área de la 'línea amarilla' en el norte de la Franja".

La portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, ha subrayado en un mensaje en redes sociales que el incidente del domingo, que ha descrito como "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte del movimiento terrorista Hamás", se saldó sin bajas entre los militares israelíes.