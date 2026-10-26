Ascienden a más de 2.600 los palestinos desplazados por las operaciones militares de Israel en Hebrón, Cisjordania

Imagen de archivo de miltiares israelíes en Cisjordania. - Mamoun Wazwaz / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de palestinos desplazados en las inmediaciones de la ciudad cisjordana de Hebrón ha ascendido este lunes a 2.649 en el marco de las operaciones militares anunciadas por el Ejército de Israel en represalia por el ataque registrado en las inmediaciones la semana pasada y en el que murieron dos militares israelíes a manos de dos palestinos que fueron abatidos.

Las autoridades locales han explicado que las fuerzas israelíes han dispuesto ya unos 120 puestos de control militar en la zona a medida que aumentan las incursiones militares, el despliegue de tropas y el endurecimiento de los cercos y la confiscación de vehículos, según informaciones del diario palestino 'Filastin'.

El gobernador de Hebrón, Jaled Dudin, ha afirmado que las fuerzas israelíes están "destruyendo deliberadamente hogares e intimidando a los residentes" y los ha acusado de establecer "centros de interrogatorio en el terreno". "Han detenido a más de 70 ciudadanos hasta la fecha, lo que pone de relieve el hostigamiento y los abusos que sufren los habitantes de la gobernación", ha manifestado.

Así, varios testigos han dicho ver a soldados israelíes abrieron fuego contra vehículos civiles durante estas incursiones que, tal y como ha advertido Dudin, han provocado el desplazamiento de al menos 450 familias, más de 2.300 personas, solo en las zonas de Deir Baha y Al Jalda.

Asimismo, se han llevado a cabo registros en más de 500 viviendas, lo que ha provocado la fragmentación de la gobernación y la restricción de la libre circulación de los ciudadanos, que apuntan a que estas zonas han quedado "bloqueadas".

Por otra parte, las autoridades han apuntado a que se han registrado al menos 272 ataques de las fuerzas israelíes y colonos en la gobernación de Hebrón durante el pasado mes de septiembre, de los cuales 122 fueron cometidos por colonos. Durante ese mismo mes se registraron 19 operaciones de demolición que afectaron a 91 instalaciones en la zona, convirtiendo a Hebrón en la gobernación de Cisjordania con el mayor número de infraestructuras demolidas en dicho periodo de tiempo.

El fin de semana, el alcalde de Hebrón, Yusef al Yaabari advirtió de que la operación militar israelí pretendía provocar que otras 2.500 personas salieran de sus viviendas en dos barrios más de la ciudad, los mismos en los que vivían los presuntos atacantes, identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba. El Ejército israelí estima que hay unos 2.000 miembros del clan Yaaba en la zona y vincula a este clan con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron entonces de que han permitido abandonar la zona a los civiles que "han pedido la evacuación" siempre a través de controles militares y después de un minucioso registro e interrogatorio de seguridad. Además, afirmaron que las operaciones se alargarían durante días.

Las autoridades de Israel insisten en que los inmuebles que han sido demolidos estaban construidos ilegalmente en la Zona C de Cisjordania, la que está bajo pleno control israelí y en la que no se han emitido licencias de construcción desde hace años.