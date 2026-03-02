Ascienden a más de 50 los muertos por los ataques de Israel en Líbano en las últimas horas

Humo en un suburbio de la capital libanesa, Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos por la "campaña ofensiva" iniciada por el Ejército israelí contra el partido-milicia chií Hezbolá en distintos puntos de Líbano ha ascendido a más de 50 personas, mientras que alrededor de 150 personas han resultado heridas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha detallado que el número de muertos por los ataques israelíes ha ascendido a 52, mientras que otras 154 personas han resultado heridas, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

La ministra de Asuntos Sociales, Hanine el Sayed, ha anunciado durante una rueda de prensa que se han abierto 171 centros de acogida en diversas regiones de Líbano que, por el momento, albergan a 29.000 desplazados en el marco de los ataques.

En las últimas horas, el Ejército israelí ha lanzado una oleada de ataques contra varios suburbios del sur de la capital, Beirut, así como en otros puntos del país, como en el distrito de Tiro. En total, las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado haber atacado hasta 70 objetivos de Hezbolá, entre ellos depósitos de armas o lanzadores.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.