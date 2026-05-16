Asesinado un exalcalde en el centro de Colombia

Archivo - Ambulancia en Colombia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Osorio - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde del municipio de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y otra segunda víctima han sido asesinados este viernes en un ataque de individuos armados no identificados en esa misma localidad, según ha informado el Departamento de Policía de Meta.

El incidente se produjo sobre las 20.50 horas del viernes y la víctima ingresó en un centro sanitario a las 21.15 horas con una herida de bala en la cabeza y ya no tenía signos vitales, según el informe médico, recogido por la emisora Caracol Radio.

Una segunda víctima, identificada como Eder Fabián Cardona López, tuvo que ser remitida al hospital del municipio de Granada debido a la gravedad de las heridas de bala sufridas. Finalmente falleció en Granada.

La gobernadora del departamento de Meta, Rafaela Cortés, ha lamentado este crimen, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 11.340 euros) por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Cortés ha desmentido que hubiera enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército en la zona, como se ha difundido en redes sociales.