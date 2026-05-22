Asesinado a tiros un alcalde del noroeste de Perú en pleno estado de emergencia

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Perú. - Europa Press/Contacto/Li Muzi - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Perú han informado de que el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, en el noroeste del país, ha sido asesinado a tiros a manos de un grupo de sicarios a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno debido a la alta tasa de criminalidad.

El ataque contra el edil, Víctor Hugo Febre, ha llevado a los residentes de la zona a convocar protestas para exigir justicia por su asesinato, que ha tenido lugar en plena calle cuando regresaba a su vivienda, según informaciones del diario 'La Republica'.

Febre se encontraba en el interior de un vehículo cuando fue alcanzado por los disparos, propinados desde una motocicleta de color rojo, en la que viajaban los sospechosos. El conductor de su vehículo, identificado como Jorge Chau Aranda, también ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un hospital de la zona.

Las fuerzas de seguridad han indicado que en total se han hallado seis casquillos de bala en el lugar de los hechos. Chau se encuentra estable, tal y como han indicado fuentes médicas, si bien tendrá que ser sometido a una operación debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La zona se encuentra acordonada a medida que avanzan las investigaciones y los vecinos exigen a las autoridades tomar medidas para reducir la violencia.

El Gobierno de Perú prorrogó a finales de abril el estado de emergencia por un plazo de 60 días para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país y que implica restricciones de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional o la libertad de reunión.