El asesinato de un adolescente ucraniano en un centro de refugiados levanta la polémica en Irlanda

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El asesinato de un adolescente de 17 años procedente de Ucrania a manos de otro migrante en un centro de refugiados de el suburbio dublinés de Donaghmede ha hecho saltar las alarmas en Irlanda sobre la situación en la que se encuentran los menores no acompañados que llegan al país buscando asilo.

La víctima, identificada como Vadim Davidenko, llevaba menos de una semana en el país, donde había solicitado asilo. El principal sospechoso del ataque, que se encuentra bajo custodia, es un adolescente de origen somalí cuya identidad no ha trascendido de momento y que ha sido imputado por asesinato.

Davidenko había abandonado Ucrania a mediados de octubre y, según su familia, "buscaba una vida mejor" en Irlanda. Sin embargo, falleció en el complejo residencial de Grattan Wood tras ser apuñalado tras una reyerta.

El acusado le habría causado heridas de gravedad en la cabeza, la cara y la parte superior del cuerpo, según informaciones de la cadena irlandesa RTE. Los servicios de emergencias, que se trasladaron rápidamente al centro, solo pudieron confirmar el deceso.

El centro pertenece a Tusla, la agencia irlandesa encargada de dar servicios a menores y familias, también responsable de aquellos menores que llegan al país solos.