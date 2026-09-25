Un asesor de Jamenei afirma que "ningún país de la región" debe operar vuelos si Irán no puede por sanciones de EEUU

Archivo - Banderas de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han advertido este viernes de que "ningún país de la región" debe poder contar con la capacidad de llevar a cabo operaciones aeroportuarias si Irán no puede hacerlo, ante el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Teherán, que están provocando ya cancelaciones de conexiones aéreas en Oriente Próximo.

"Nuestra estrategia en este asunto es clara: los vuelos en la región deben estar abiertos a todos, o a nadie. Si se niega a Irán la capacidad de mantener o recibir servicios aeroportuarios, ningún país de la región tendrá acceso a ese privilegio", ha dicho Mohamad Mojber, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Asimismo, ha destacado que "alinearse con Estados Unidos a la hora de aplicar políticas hostiles es algo que quedará grabado en la mente del pueblo iraní", según un mensaje publicado en redes sociales después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) suspendiera los vuelos operados por aerolíneas de Irán por las sanciones de Estados Unidos.

Durante la jornada, el Aeropuerto Internacional de Nayaf, en Irak, ha anunciado igualmente la suspensión de los vuelos desde y hacia Irán, citando como argumento las "directrices oficiales emitidas por las autoridades competentes", aunque sin hacer mención explícita a las sanciones de Washington.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el lunes en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que "absolutamente todas" las compañías iraníes dejarán de funcionar "en todo el mundo" a partir del miércoles, 23 de septiembre, a raíz de un paquete de sanciones anunciado a principios de septiembre con el objetivo declarado de cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.