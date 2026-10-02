Un asesor del presidente de EAU habla de "acto de terrorismo" a bordo del vuelo de Flydubai

Archivo - Anwar Gargash, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, en una fogografía de archivo - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha descrito este viernes lo sucedido en el vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudí como un "acto de terrorismo", en las primeras declaraciones oficiales en este sentido por parte de las autoridades emiratíes.

Anuar Gargash ha ensalzado las acciones del piloto del aparato, el ciudadano indio Smit Machchhar, y ha dicho que "es un auténtico héroe" por su reacción "a la hora de hacer frente un grave acto terrorista y un desastre potencial", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Su profesionalidad e integridad moral ante las circunstancias más complicadas le convierten en un verdadero héroe", ha subrayado, a tiempo que ha insistido en que "dejando a un lado las interpretaciones simplistas o la promoción de las teorías de la conspiración, la vigilancia y la cautela siguen siendo esenciales para hacer frente a los peligros del extremismo y el terrorismo".

El piloto, que resultó herido tras ser agredido por el copiloto cuando este intentó supuestamente hacerse con el control del aparato con el objetivo de estrellarlo, se encuentra en estos momentos hospitalizados en Abu Dabi, tras ser trasladado al país junto al sospechoso desde Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia el aparato.

Las palabras de Gargash llegan un día después de que el fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, confirmara la apertura de una investigación para intentar determinar "las circunstancias y motivos del incidente", así como si hay "lazos con cualquier actividad o propósito terrorista" y si el incidente fue "planeado".

La aerolínea Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" durante el vuelo --que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv-- y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.