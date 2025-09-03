Un asesor de Putin afirma que Trump "ironiza" al decir que Rusia, China y Corea del Norte "conspiran" contra EEUU

Archivo - Yuri Ushakov (i), asesor del Kremlin para Política Internacional, antes de una reunión en el Kremlin en enero de 2025 entre los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin y Mesud Pezeshkian, respectivamente (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este miércoles que Moscú, Pekín y Pyongyang no están sumidos en una "conspiración" contra Estados Unidos, y ha afirmado que cuenta con que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba "ironizando" al afirmar que los líderes de estos tres países se encontraban reunidos en Pekín para "conspirar" contra el país norteamericano.

Yuri Ushakov, uno de los principales asesores del Kremlin, ha afirmado que Trump "de nuevo, no sin ironía, dijo que los tres supuestamente preparan una conspiración contra Estados Unidos". "Quiero decir que nadie está participando en un complot (contra Estados Unidos), nadie está tramando nada, no hay una conspiración", ha subrayado.

"Nadie tiene esto en mente. Ninguno de estos tres líderes lo tiene en mente", ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión rusa VGTRK, antes de recalcar que "todo el mundo entiende el papel que juega Estados Unidos, la Administración de Trump, en la actual situación internacional", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Uskakov ha hecho así referencia al mensaje publicado horas antes por Trump en su cuenta en Truth Social, donde ha pedido al presidente chino, Xi Jinping, que traslade su "caluroso saludo" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, mientras "conspiran contra Estados Unidos", ante su participación en Pekín en el desfile con motivo del 80º aniversario del final de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.

"La gran pregunta que ha de ser respondida es si Xi mencionará o no el masivo apoyo y sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a lograr su libertad frente a un invasor extranjero muy poco amistoso. Muchos estadounidenses murieron en la lucha de China por la victoria y la gloria. Espero que sean honrados y recordados adecuadamente por su valentía y sacrificio", manifestó, antes de desear a Xi y "el maravilloso pueblo chino" un "día de celebración grande y duradero".