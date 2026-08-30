La Asociación de la Prensa Extranjera condena el ataque de colonos israelíes a un equipo de la NBC

Colonos israelíes en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel ha condenado el ataque perpetrado el sábado por colonos israelíes contra cuatro miembros de un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una palestina a la que estaban entrevistando en Yalud, Cisjordania. Los cinco tuvieron que recibir asistencia sanitaria.

"Colonos israelíes han atacado otra vez a periodistas en la Cisjordania ocupada cuando realizaban su trabajo. No se trata de un incidente aislado, sino que hay un patrón de violencia contra la prensa y los civiles palestinos que se repite", ha denunciado la asociación en un comunicado.

Por ello, expresan su "profunda alarma" por estos "ataques". "Pedimos a las autoridades israelíes, en particular al Mando Central de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a la Policía que investiguen estos ataques", que "los responsables rindan cuentas" y que se tomen "medidas concretas de inmediato para garantizar la seguridad de los periodistas que informan en Cisjordania", ha planteado.

El equipo de la NBC fue asaltado cuando entrevistaban a una mujer palestina de 51 años. "Nos golpearon y saltaron a por el coche", ha relatado el periodista Matt Bradley, quien ha recibido dos golpes en un brazo. La mujer palestina, Aida Ahmed Abdulá, quedó tendida en el suelo tras el ataque y ha tenido que ser atendida por la Media Luna Roja palestina.