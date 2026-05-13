Asume la nueva ministra de Exteriores húngara prometiendo "reforzar la voz de Hungría en Europa"

La ministra de Exteriores, Anita Orban, durante un acto junto a otros miembros del nuevo Gobierno húngaro a principios de mes. - Marton Monus/-/dpa

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán, ha asumido este miércoles el cargo prometiendo "reforzar la voz de Hungría en Europa" y señalando que defenderá los intereses del país con "determinación, dignidad y claridad".

"Desde esta mañana, tengo el honor de ocupar el cargo de viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. Mi misión es clara: representar los intereses del pueblo húngaro con determinación, dignidad y claridad en todos los foros internacionales", ha asegurado la titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales coincidiendo con el juramento del cargo.

Así las cosas, Orbán, que no guarda parentesco con el ex primer ministro, ha indicado que Budapest colaborará estrechamente con sus socios, "al tiempo que reforzará la voz de Hungría en toda Europa y más allá".

El gobierno del nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, está asumiendo sus puestos y dando sus primeros pasos tras la histórica victoria electoral cosechada el pasado mes de abril, en la que Magyar puso fin a la era de Viktor Orbán tras casi dos décadas al frente del Ejecutivo de Hungría con la promesa de acercarse a la Unión Europea y de romper con la etapa del hegemónico Fidesz.