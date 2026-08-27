Atacado e indenciado un buque frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

Archivo - Vista del estrecho de Ormuz desde costas omaníes. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Wen Xinnian - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un buque ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, cuyo impacto ha desencadenado un incendio que ya ha sido extinto, frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto en Oriente Próximo y enclave empleado como instrumento de presión entre Estados Unidos e Irán.

"Las autoridades locales han informado de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en el buque que ya ha sido extinguido", ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) en la madrugada de este jueves.

Con relación a la tripulación a bordo de la embarcación afectada, la autoridad marítima ha indicado que toda ella se encuentra "a salvo y localizada", no habiéndose registrado tampoco impacto mediambiental alguno.

Asimismo, el centro británico, que ha indicado que ha sido abierta una investigación, ha instado a los buques que naveguen la zona a hacerlo "con precaución", notificando "cualquier actividad sospechosa".

Este ataque ha tenido lugar en una zona próxima a otro acaecido en la noche de este lunes, cuando un petrolero fue alcanzado por otro proyectil de origen desconocido, sufriendo daños en su sala de máquinas y quedando todo él inoperativo.

Cabe recordar que este mismo martes, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, precisó que su "plan por fases" con Omán sobre Ormuz no implica la apertura inmediata del estrecho, al tiempo que afirmó que dicho pacto también incluye el cierre del corredor sur del enclave, empleado por Estados Unidos para el tránsito de petroleros.