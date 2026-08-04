Atacado con un proyectil un barco de carga cerca de las costas de Omán, en el estrecho de Ormuz

Ubicación aproximada del lugar del impacto del proyectil - EUROPA PRESS

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un buque de carga ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido cerca de las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz, enclave estratégico situado en el foco de las tensiones del conflicto en Oriente Próximo.

Los hechos han sido registrados a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de la ciudad omaní de Jasab, y han sido comunicados por la propia tripulación de la embarcación a través del canal de radiocomunicación marítima 16 de VHF, según ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por el momento, ha sido abierta una investigación sobre las circunstancias que rodean los hechos. No obstante, la autoridad marítima ha instado a los buques que naveguen la zona a hacerlo con precaución comunicando cualquier actividad sospechosa.

Este ataque próximo a las costas de Omán se han producido un día después de que el mismo centro británico informara de un "incidente" acaecido en esa misma zona.

Concretamente, el UKMTO señaló que el capitán de un buque había oído una explosión "muy cerca" de su embarcación a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de la ciudad omaní de Jasab.

Este mismo lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el estrecho de Ormuz podría quedar abierto este mismo martes, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.