Un ataque de una banda criminal deja al menos 30 muertos en un mercado del oeste de Nigeria

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ataque de un grupo criminal en el oeste de Nigeria ha dejado al menos 30 muertos, entre ellos mujeres, en un mercado de la comunidad de Daji, en el estado de Níger.

El portavoz del mando policial del estado, Wasiu Abiodunal, ha informado al 'Daily Trust' que los "bandidos", como son conocidos en el país, se presentaron a tiros en el mercadillo sobre las 16.00 del sábado y no dejaron de disparar hasta primera hora del domingo.

Los "bandidos" se dieron a la fuga con alimentos y objetos de valor antes de prender fuego al mercadillo.

Las mismas fuentes han informado de que un número indeterminado de personas fueron secuestradas por los criminales, mientras que otras fuentes locales elevan los muertos a más de 50.