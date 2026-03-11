Un ataque con drones provoca un incendio en un puerto del sur de Omán

Archivo - Un buque de la Armada de Estados Unidos en el puerto de Salalá, en el sur de Omán - Europa Press/Contacto/Megan Anuci - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con drones ha provocado este miércoles un incendio en el puerto de Salalá, en el sur de Omán, donde varios de estos artefactos han impactado contra algunos tanques de combustible en el recinto portuario, según han informado fuentes de seguridad omaníes.

Por el momento, no se han registrado víctimas como consecuencia del ataque o del incendio posterior, según ha recogido la agencia de noticias estatal de Omán ONA, que recoge que las fuerzas de seguridad han logrado derribar "varios drones" durante el ataque.

"Las autoridades competentes han puesto en marcha todas las medidas posibles para monitorear y contrarrestar estos brutales ataques", ha añadido la agencia en relación al suceso.

Aunque no ha indicado la autoría del ataque, en los últimos días Omán y otros países del Golfo han sido blanco de drones y misiles lanzados desde Irán como represalia a la ofensiva desplegada contra su territorio por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en la República Islámica.

El sultán de Omán, Haitham bin Tarik, ha trasladado este miércoles su insatisfacción y condena ante los "continuos ataques" contra su territorio al presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante una llamada telefónica.

En esta conversación, ambos dirigentes han subrayado la necesidad de "priorizar el diálogo y la diplomacia" para evitar las repercusiones de la guerra en Oriente Próximo, aunque el sultán omaní ha dejado claro a Pezeshkian que está tomando "todas las medidas necesarias" para preservar la seguridad y estabilidad en su país.