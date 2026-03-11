Irak derriba cuatro drones cerca del aeropuerto de Bagdad

Archivo - Una base militar de Irak en Mosul. - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han anunciado este miércoles el derribo de cuatro drones identificados cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, escenario de ataques en el marco de las represalias de Irán tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

"Cuatro drones fueron derribados cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, sin causar daños materiales ni humanos", ha afirmado el general Saad Maan, jefe de la Célula de Medios de Seguridad (SMC) de Irak a la agencia INA.

Según ha señalado, las autoridades de seguridad lidiaron con los drones de forma inmediata tras ser detectados y "fueron derribados con éxito". "Se han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del aeropuerto", ha subrayado.

En las últimas jornadas Irak ha denunciado las acciones "hostiles" contra bases en el país, afirmando que las actividades constituyen un ataque directo a las capacidades y fortaleza militar.

En concreto sobre las bases de Mohamed Alá y Alí Falé, el Ministerio de Defensa ha avisado que se tratan de bases aéreas que son instalaciones soberanas iraquíes que "se encuentran bajo la autoridad exclusiva del Estado y la ley, y no hay fuerzas extranjeras de ningún tipo presentes en los emplazamientos".

Las bases atacadas albergan escuadrones de aviones de combate de la Fuerza Aérea Iraquí, así como oficiales y personal del Ejército Iraquí encargados de salvaguardar la seguridad del país, recalcó.

Pese a repeler con éxito los repetidos ataques y frustrado sus objetivos, el Ministerio de Defensa iraquí indicó que "no se mantendría al margen".