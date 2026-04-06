Un ataque con drones ucranianos deja al menos ocho heridos en la ciudad rusa de Novorosisk (suroeste)

Archivo - Ciudad de Novorosisk, en Rusia. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Igor Onuchin - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas en la ciudad de Novorosisk, uno de los principales puertos rusos en el mar Negro, en el suroeste del país, tras un ataque con drones ucranianos acaecido este domingo.

Concretamente, han resultado heridos dos niños que vivían en una vivienda particular y un adulto, así como tres residentes en un edificio de apartamentos y dos personas más que se encontraban en la autopista entre el pueblo de Kabardinka y Novorosisk, según ha informado el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, a través de su canal de Telegram.

Por cuenta de este ataque con drones, también se han visto afectados seis edificios de varias plantas y dos viviendas particulares de la ciudad, así como, igualmente, han sido localizados restos de drones en el territorio de varias empresas.

Según ha explicado Kondrátiev, Novorosisk ha sido la más afectada por la nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército ucraniano contra el krai de Krasnodar, en el suroeste de Rusia. No obstante, también se han registrado daños en las localidades de Anapa, Gelendzhik y Sochi, entre otras zonas del referido krai.