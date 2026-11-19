Imagen del impacto de un misil hutí contra la Torre del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí en Riad, a 19 de noviembre de 2026 - DEFENSA CIVIL DE ARABIA SAUDÍ

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con misiles de los hutíes de Yemen ha alcanzado las oficinas del Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudí, en el segundo rascacielos más alto de la capital, Riad, de momento sin dejar víctimas, según han confirmado las propias autoridades saudíes.

"Uno de los rascacielos del Centro Financiero en la ciudad de Riad ha sido objeto de un ataque terrorista por parte de la milicia hutí terrorista, lo que ha resultado en daños materiales y no hay heridos, gracias a Dios", ha confirmado la Defensa Civil saudí en redes sociales.

El rascacielos es la Torre del Fondo de Inversión Pública, una estructura de 385 metros de altura y 80 pisos que ha sido alcanzada en torno a media altura.

El ataque se inserta dentro de la reanudación de las hostilidades a finales de agosto en Yemen entre la insurgencia hutí y el Gobierno yemení en Adén (con la colaboración de Arabia Saudí) que ha dejado ya más de 340.000 desplazados y 70 civiles muertos, según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Horas antes del ataque contra el rascacielos, los hutíes han denunciado este jueves una serie de ataques atribuidos a Arabia Saudí contra la provincia de Taiz, incluidos bombardeos contra un hotel de la ciudad de Moca, donde han informado de al menos tres muertos y diez heridos, y contra la localidad de Al Shaab, al este de la capital regional, donde ha resultado dañado "el único centro que presta servicios de diálisis a pacientes con insuficiencia renal en la provincia".