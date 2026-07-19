Un ataque ruso con misiles deja al menos siete heridos en Kiev y daños en varios edificios residenciales

Bandera de Ucrania a media asta en señal de luto por las víctimas de los ataques rusos - Europa Press/Contacto/Kyrylo Chubotin

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han resultado heridas durante un ataque ruso con misiles balísticos registrado durante la madrugada de este domingo en Kiev, ocasionando además daños en varios edificios residenciales e incendios que han forzado la movilización de los servicios de emergencia en varios puntos de la capital ucraniana.

Según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, seis de los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios, mientras que otra persona ha recibido asistencia médica en el lugar de los hechos. Además, los equipos de rescate han evacuado a cinco personas de inmuebles afectados por el ataque.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania ha informado de que Rusia ha lanzado durante la noche una ofensiva de gran intensidad contra Kiev y sus alrededores, con más de una treintena de misiles balísticos dirigidos hacia la zona. Las autoridades ucranianas no han confirmado por el momento el número exacto de proyectiles empleados, si bien han matizado que se han producido varias oleadas de ataques.

Las primeras explosiones se registraron alrededor de la 01.30 horas (hora local), mientras las alarmas antiaéreas sonaban en el centro y el este del país. Posteriormente, se han escuchado nuevas detonaciones en distintos momentos de la madrugada, hasta que una última serie de impactos ha vuelto a sacudir la capital cerca de las 02.38 horas (hora local).

En este contexto, el alcalde de Kiev ha reportado daños en varios distritos de la ciudad. En Dniprovskii, la caída de fragmentos de proyectiles ha provocado un incendio en un edificio de residencias estudiantiles y ha generado humo cerca de una zona comercial.

"En el distrito de Desnianskii, un impacto directo ha afectado los terrenos de un local comercial. También se han reportado incendios de vehículos", ha explicado Klitschko, quien ha añadido que un almacén se ha visto igualmente afectado por las llamas.

En el distrito de Solomianskii, los ataques ha desencadenado incendios en la cubierta de un supermercado y en un edificio residencial cercano. Las autoridades han notificado además de daños en un inmueble de nueve plantas por la caída de restos de misiles, con ventanas destrozadas y el rescate de una persona atrapada en una de las plantas inferiores.

Los servicios de emergencia también han evacuado a cuatro personas de un edificio residencial de cinco plantas que se ha incendiado en la misma zona.

Asimismo, Klitschko ha indicado que en el distrito de Shevchenkivskii ha ardido parte de un edificio administrativo de tres plantas debido a la caída de escombros y que más de una decena de vehículos estacionados han resultado dañados. También se han detectado desperfectos en ventanas de edificios residenciales próximos y nuevos focos de incendio.

Las autoridades locales han recibido igualmente avisos sobre daños en un edificio residencial del distrito de Sviatoshinskii.

Este ataque se produce mientras Ucrania continúa enfrentándose a la invasión rusa y en un contexto en el que Kiev ha advertido sobre la presión creciente que sufren sus sistemas de defensa aérea, especialmente por el consumo de interceptores empleados para hacer frente a los ataques con misiles balísticos, tras más de tres años de conflicto.