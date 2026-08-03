Un ataque ucraniano sobre los almacenes Wildberries deja al menos tres heridos en la región rusa de Vladimir

Punto de recogida de Wildberries, en Kazán. - Europa Press/Contacto/Yegor Aleyev

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades regionales rusas han denunciado que tres personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército de Ucrania sobre los almacenes Wildberries, la empresa de comercio electrónico más grande de Rusia, en la región de Vladimir, donde se ubica uno de sus centros logísticos más importantes.

Las fuerzas ucranianas ha utilizado un dron para atacar durante la pasada noche estas instalaciones situadas en el distrito de Sobinski, ha detallado este lunes el gobernador de Vladimir, Alexander Avdeyev, quien ha advertido de que la amenaza persiste, por lo que ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones.

Estas instalaciones son uno de los mayores complejos logísticos de Wildberries en el centro del país y cuentan con unos 175.000 metros cuadrados con capacidad para almacenar 120 millones de unidades de mercancía.

Ucrania ha lanzado en las últimas semanas una intensa campaña contra una docena de almacenes de Wildberries, considerado el Amazon ruso, en un intento por golpear la economía del país y desmoralizar a su población, que también viene sufriendo desde hace poco ciertos problemas de desabastecimiento en gasolineras.

En las últimas horas, también se ha registrado un ataque ucraniano sobre la Universidad Tecnológica Estatal de Belgorod, donde supuestamente se viene desarrollando sistemas de control de drones.