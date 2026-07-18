Los ataques a infraestructuras civiles dominan las últimas horas de la reanudación de los combates entre Irán y EEUU

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, visita el Azadi Indoor Stadium, destruido por bombardeos estadounidenses - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se ha visto caracterizada esta semana, y especialmente en las últimas horas, por una sucesión de denuncias por parte de ambos bandos sobre ataques a infraestructuras civiles esenciales, un crimen de guerra, que están a punto de terminar de descarrilar el que hasta ahora era el único progreso tangible desde el estallido del conflicto: la firma del memorándum de entendimiento el pasado 17 de junio, "suspendido" según han anunciado abiertamente este sábado las autoridades iraníes.

"Estados Unidos ha suspendido todos sus compromisos y, como consecuencia, nosotros también", ha zanjado el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi en declaraciones a la agencia semioficial Fars.

El día anterior, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, había denunciado por carta ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que Estados Unidos está alcanzando "puertos, redes de transporte, instalaciones de comunicaciones, centros logísticos, instalaciones de radar, sistemas de defensa costera y otras infraestructuras indispensables para la población civil y para el funcionamiento de la economía nacional".

Sin ir más lejos, este mismo sábado las autoridades iraníes han denunciado este sábado que un bombardeo de Estados Unidos contra una planta desalinizadora de la provincia de Hormozgán (en el extremo sur del país, en el litoral del estrecho de Ormuz) ha dejado a más de 10.000 sin acceso a agua potable.

El ataque ha alcanzado la estación de bombeo para la extracción de agua bruta del mar, así como el transformador eléctrico de la planta de Bunji, con una capacidad de producción de 3.150 metros cúbicos diarios, que han quedado "completamente destruidos".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, denunció el viernes que un ataque estadounidense perpetrado la noche anterior se saldó con la muerte de ocho personas. "Así es como Estados Unidos intenta demostrar su supuesta 'fuerza': atacando la infraestructura civil y matando a civiles", lamentó el portavoz. Su superior, el ministro de Exteriores Abbas Araqchi, condenó por su parte la muerte de otras tres personas en un ataque norteamericano contra el puente de Bandar Jamir. "Eran completamente inocentes y jamás permitiremos que su sangre sea derramada en vano", lamentó.

En general y según el representante iraní ante la ONU, los bombardeos, un total de 42 desde la firma del memorándum, "constituyen una flagrante violación del artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas, de los principios de soberanía e integridad territorial y graves violaciones del derecho Internacional Humanitario.

Por contra, los países de la región aliados con Estados Unidos, y especialmente Kuwait, han denunciado que los proyectiles iraníes que, en teoría, estaban dirigidos contra posiciones militares nortamericanas en la zona, están alcanzando en realidad objetivos civiles. Este sábado, el emirato ha denunciado que una central eléctrica, una planta desalinizadora y una "instalación vital" de petróleo han sido alcanzados por ataques iraníes. Los consiguientes incendios han herido a un bombero y a un empleado.

EEUU NIEGA QUE TENGA COMO OBJETIVO INSTALACIONES CIVILES

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha negado rotundamente que esté atacando la infraestructura civil. "Jamás tenemos a los civiles como objetivo", negó el portavoz del CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, a la cadena estadounidense ABC New, "al contrario que Irán, responsable de atacar constantemente a los marineros inocentes que transitan por el estrecho de Ormuz y a los civiles en los vecinos países del Golfo".

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado varias veces a Irán de que cualquier incumplimiento del memorándum implicaría una guerra total. En una entrevista concedida esta misma semana a Fox News, Trump exhortó a los iraníes a que vuelvan inmediatamente a negociar. De lo contrario, "la semana que viene la cosa se pondrá muy fea para ellos: Vamos a inutilizar todas sus centrales eléctricas y vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa a negociar".

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió a los comentarios formulados el martes por Trump recordando que "atacar deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles es un crimen de guerra".

Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conducta humanitaria en la guerra prohíben los ataques contra lugares considerados esenciales para la población civil.

Mientras tanto, las víctimas continúan subiendo. El Ministerio de Salud iraní ha informado este sábado de que los ataques lanzados por Estados Unidos sobre el país aproximadamente desde el primer cruce de ataques tras la firma, el pasado 17 de junio, del memorándum de entendimento, han aproximadamente medio centenar de muertos.

"En los ataques aéreos más de 500 personas han resultado heridas y 50 han recibido martirio", ha explicado un portavoz del Ministerio, Hosein Kermanpur, en un comunicado publicado en redes sociales.

Entre los fallecidos ha contabilizado a cinco mujeres y dos menores de edad y entre los heridos, 32 mujeres y 18 menores de edad, ha añadido. Entre los heridos se han realizado 28 intervenciones quirúrgicas y 460 de ellos han recibido ya el alta. Otros 37 continúan hospitalizados.