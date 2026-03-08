Los ataques a infraestructuras dominan las últimas horas de la guerra en Irán

Imagen de un ataque israelí sobre Teherán, a 6 de marzo de 2026 - Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticara a primera hora del sábado una posible expansión de los bombardeos contra Irán, aviones de combate norteamericanos e iraníes han dedicado esta madrugada a concentrar sus ataques en puntos vitales de la infraestructura iraní como son sus depósitos de combustible y sus plantas desalinizadoras, claves para el suministro de energía y agua potable a decenas de poblaciones.

"Estados Unidos ha cometido un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque ha interrumpido el suministro de agua en 30 poblaciones", condenó el sábado por la tarde el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en el prolegómeno de una serie de ataques contra los depósitos de combustible del país.

Aviones israelíes han atacado esta pasada noche depósitos de petróleo iraníes en las áreas de Kuhak y Shahran de Teherán, así como en la cercana ciudad de Karaj, ha informado la agencia de noticias semioficial iraní Fars, mientras fuentes oficiales israelíes confirmaban a la cadena CNN el comienzo de una "nueva fase de la guerra" con los bombardeos a estas instalaciones.

En Isfahán, varias plantas manufactureras han registrado graves daños materiales por los bombardeos aviones de combate estadounidenses e Israelíes contra las ciudades de la provincia, han confirmado igualmente las fuerzas de seguridad iraníes a la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

El Ejército israelí, poco después, describió esta serie de ataques que como un "ataque significativo que constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", declararon las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

LLUVIA NEGRA

Residentes en Irán han explicado a la cadena estadounidense que los casi diez millones de habitantes de Teherán se despertaron con una mañana nublada por densas nubes negras tras los ataques israelíes contra los depósitos de petróleo. La Organización de Protección Medioambiental del país ha emitido una alerta sanitaria a la población para que se protejan la contaminación.

"La explosión de tanques de almacenamiento de petróleo provoca la entrada a la atmósfera y las nubes de un gran volumen de compuestos tóxicos de hidrocarburos y óxidos de azufre y nitrógeno. Si llueve, la lluvia resultante es muy peligrosa y posee fuertes propiedades ácidas", ha avisado la agencia iraní en un comunicado.

Irán también ha efectuado ataques contra infraestructuras regionales durante las últimas horas, como por ejemplo en Bahréin, cuyas autoridades han informado de un nuevo ataque de drones iraníes contra su territorio nacional que han dejado al menos tres personas heridas y que han tenido como objetivo una planta desalinizadora que ha sufrido daños.

"Como resultado de la flagrante agresión iraní, tres personas resultaron heridas y se produjeron daños materiales en un edificio universitario en la zona de Muharraq después de que cayeran fragmentos de misiles", ha indicado el Ministerio del Interior de Bahréin en redes sociales.

La infraestructura energética de Israel también está en el punto de mira iraní: esta madrugada, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un ataque contra una refinería de petróleo de Bazan en la bahía de Haifa utilizando misiles balísticos de combustible sólido Kheibar Shekan.

Los principales productores mundiales de petróleo están actuando en consecuencia: Emiratos Árabes Unidos, que extrajo en enero más de 3,5 millones de barriles diarios como tercer mayor productor de la OPEP en enero, ha comenzado a reducir la producción de petróleo en sus yacimientos marítimos. Kuwait, quinto mayor productor de la OPEP, también ha confirmado una reducción en la producción de petróleo y refinería, por la "agresión continua" de Irán.