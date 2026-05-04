Los ataques de Israel contra Líbano en los últimos dos meses dejan cerca de 2.700 muertos

Libaneses observan los restos de una mezquita destruida por el Ejército de Israel en una localidad en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha elevado este lunes a cerca de 2.700 los muertos y más de 8.200 los heridos en el país a causa de ataques de Israel desde hace más de dos meses, pese al alto el fuego alcanzado a principios de abril y prorrogado hace más de una semana en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que 2.696 personas han muerto y 8.264 han resultado heridas por bombardeos del Ejército israelí contra territorio libanés desde el pasado 2 de marzo, día en que Hezbolá respondía a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán lanzada días antes y en la que mataron al entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Este nuevo balance, difundido por la agencia de noticias estatal NNA, incluye 103 profesionales sanitarios muertos y otros 238 heridos, así como más de una quincena de hospitales dañados y otros tres cerrados, también como resultado de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Delegaciones de los dos países alcanzaron una tregua temporal el pasado 16 de abril y que fue extendida por tres semanas más, en unas conversaciones auspiciadas por Estados Unidos que no han impedido que Israel y el grupo chií mantengan los combates.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.