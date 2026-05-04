El líder de Hezbolá ve en las negociaciones directas una "concesión gratuita" de Líbano a Israel

Archivo - Imagen del líder de Hezbolá, Naim Qasem - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha vuelto a rechazar este lunes las negociaciones directas entre Líbano e Israel al considerar que constituyen una "concesión gratuita" que beneficia tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha hecho un llamamiento a la unidad del país frente a la "ocupación" israelí.

"Apoyamos la diplomacia de las negociaciones indirectas, que dieron como resultado el acuerdo marítimo y el acuerdo de alto el fuego (de noviembre de 2024), preservando así las capacidades de Líbano que le corresponden por derecho. Sin embargo, las negociaciones directas son una concesión gratuita sin ningún beneficio, que sirve a Netanyahu, quien busca proyectar una imagen de victoria a través de apariencias y posturas mientras la agresión continúa, y que sirve a Trump antes de las elecciones de mitad de mandato", ha declarado en un discurso emitido a través de la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo chií.

El líder de Hezbolá ha recordado que "la rendición no es la solución", al considerar que el actual proceso de conversaciones entre las autoridades libanesas e israelíes, iniciado a principios de abril, pasa por "convertir a Líbano, política y militarmente, en un Estado débil y sumiso".

Qasem ha advertido de que el país y el resto de la región se enfrentan a "una etapa peligrosa (...) en la que el criminal enemigo sionista nos ataca, con el apoyo y la dirección del opresor tirano estadounidense, y apoyado por las naciones de la injusticia y el colonialismo" y al hilo ha denunciado que en Líbano "no hay alto el fuego, sino una continua agresión israelí-estadounidense".

Cabe recordar que más de 2.600 personas han muerto y 8.100 han resultado heridas en Líbano a causa de ataques de Israel desde el 2 de marzo, pese a la tregua prorrogada hace más de una semana en el marco de las negociaciones entre los dos países y auspiciadas por la Administración Trump.

"Líbano es víctima de la agresión, y es Líbano quien necesita garantías para su seguridad y soberanía. En cuanto a la afirmación del enemigo israelí de que busca seguridad para sus asentamientos en el norte de la Palestina ocupada, obtuvo esa seguridad mediante la estricta aplicación por parte de Líbano del acuerdo del 27 de noviembre de 2024 durante 15 meses. Sin embargo, el enemigo israelí no implementó ni un solo paso del acuerdo, violándolo más de 10.000 veces, asesinando a 500 civiles, hiriendo a cientos, destruyendo miles de hogares y medios de subsistencia, y desplazando a personas de sus aldeas", ha denunciado.

En este sentido, el líder de Hezbolá ha señalado que estos hechos se explican porque el Ejecutivo de Netanyahu "no ha logrado ningún progreso en el camino hacia un 'Gran Israel'" y ha asegurado que éste "no lo logrará, incluso si todos los monstruos de la tierra, los criminales de la humanidad, unieran (sus) fuerzas con él".

Por ello, y dirigiéndose a su país, ha pedido que "no apuñalen por la espalda" a Hezbolá. "No les pedimos que adopten sus convicciones, sino que se abstengan de servir a los intereses del enemigo en esta coyuntura crítica", ha puntualizado.

"¿Existe algún país en el mundo cuyo gobierno se aliaría con el enemigo para enfrentar la resistencia del país contra la ocupación? No. Enfrentemos los objetivos del enemigo y liberemos nuestra tierra mediante nuestra unidad interna, para que juntos logremos expulsarlo y permitir que el Gobierno cumpla con sus deberes", ha señalado, al tiempo que ha recordado la disposición del grupo chií a respaldar a las autoridades libaneses "dentro del marco de la unidad y la independencia".