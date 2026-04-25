Los ataques de Israel han matado a más de 800 personas en Gaza desde el alto el fuego de octubre de 2025

Tareas de reconstrucción en la Franja de Gaza después de los bombardeos de Israel (imagen de archivo) - Matar Al-Zaq / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde el alto el fuego declarado en octubre de 2025 han matado ya a más de 800 personas en el enclave palestino, según el último balance del Ministerio de Salud gazatí, bajo la autoridad de Hamás, publicado este sábado.

En las últimas 48 horas, las autoridades sanitarias de Gaza han confirmado otros 17 muertos en ataques israelíes de ellos 13 sólo el sábado, y a los que hay que sumar otros 32 heridos.

Un total de 809 personas han muerto y 2.267 han resultado heridas desde el alto de fuego de octubre, de acuerdo con las cifras concretas del Ministerio de Salud sobre las víctimas en los ataques israelíes. Las autoridades sanitarias han confirmado la recuperación de 761 cadáveres.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, los ataques israelíes han dejado ya un total aproximado de 72.585 muertos y 172.370 heridos, según el cómputo del Ministerio.