Ataques israelíes dejan al menos tres muertos y 15 heridos durante las últimas horas en Gaza

Niños palestinos en Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y 15 han resultado heridas por ataques israelíes efectuados durante las últimas horas en la Franja de Gaza, según han confirmado fuentes locales a la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Un palestino ha muerto y otro ha resultado herido en un ataque de un dron israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, concretamente en la rotonda del barrio de Bani Suheila.

Por otro lado, otros dos palestinos han muerto por disparos de fuerzas israelíes desde un vehículo acorazado en el barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza, y los heridos fueron identificados en un bombardeo israelí contra el campamento de Al Mauasi, una teórica "zona segura" en la costa central del enclave.

Con estos fallecidos ya son 441 los palestinos muertos en ataques israelíes a pesar de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Los heridos rebasan ya los 1.223.

Por otro lado, la confirmación de la muerte de un bebé de siete días por el frío intenso en Deir al Balá, como han confirmado fuentes médicas a Wafa, eleva a 15 los fallecidos por las bajas temperaturas en el enclave.

Estas cifras reflejan la gravedad de la situación humanitaria en el sector, especialmente para los niños y las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña endebles y mal equipadas para soportar el frío, mientras los habitantes de la Franja de Gaza sufren la falta de refugio y tratamiento, y la falta de calefacción debido a la escasez de combustible, en medio de una depresión climática tormentosa, fría y lluviosa, denuncia el Gobierno palestino desde Cisjordania.