Los ataques israelíes dejan ya más de 4.300 muertos en Líbano desde el comienzo de la guerra de Irán

Secuelas de un bombardeo israelí sobre la ciudad libanesa de Tiro - Europa Press/Contacto/Dmitry Zelenin

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.300 personas han muerto ya en Líbano a consecuencia de ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre las fuerzas israelíes y las milicias del partido chií Hezbolá, tres días después del estallido de la guerra de Irán.

El último balance del Ministerio de Salud libanés ha precisado este viernes que los bombardeos israelíes han dejado 4.301 muertos y 12.199 heridos en todo el país, pero especialmente en el sur, escenario de constantes bombardeos israelíes contra las poblaciones de una región que ha invadido parcialmente para, argumenta el Ejército israelí, crear una "zona de seguridad" que proteja a las comunidades del norte de Israel.

Por contra, el Gobierno libanés ha denunciado que buena parte de estos bombardeos tienen un carácter indiscriminado e incluso han ido deliberadamente dirigidos contra civiles y militares.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.