Ataques israelíes en Gaza dejan más de una veintena de muertos en las últimas 24 horas

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 personas, entre ellas una familia entera, han muerto en los ataques efectuados por Israel desde esta pasada noche en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Al Mauasi, en el centro-sur y en la costa del enclave, respectivamente.

El ataque más grave ha ocurrido en una comisaría de Policía del barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza, que ha provocado la muerte de al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad internas del movimiento islamista palestino Hamás y tres civiles, informan las agencia palestinas Sanad y Safa, citando a fuentes locales.

La familia palestina de siete personas ha muerto en un ataque aéreo israelí en la zona de desplazados de Al Mauasi, de nuevo según las fuentes locales de Sanad.

Otras tres personas han muerto en un ataque aéreo en las inmediaciones de una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, en el barrio de Naser, en ciudad de Gaza. Cinco personas más, entre ellas dos niños, murieron en otro ataque israelí en la intersección de Abbas, en el oeste de la ciudad.

El Ejército israelí, de momento, no se ha pronunciado sobre estas operaciones, que ocurren en medio de un alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado. Hamás ha acusado a Israel de su incumplimiento desde entonces, mientras que el Ejército israelí denuncia por su parte que las milicias de Hamás siguen actuando en el enclave.

Estos fallecidos están parcialmente incluidos en la última actualización de víctimas proporcionada por el Ministerio de Sanidad gazatí este sábado y que cifra en 17 los muertos (12 de ellos en los ataques mencionados) y en 49 los heridos en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, desde el inicio del alto el fuego Israel ha matado a 509 personas y herido a 1.405 para un total, desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, de 71.769 palestinos muertos y 171.483 heridos.