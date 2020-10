Aterriza en Israel el primer vuelo de pasajeros de la historia desde EAU tras el histórico acuerdo bilateral

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer vuelo de pasajeros de la historia desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) a Israel ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Ben Gurión, cerca de un mes después de que ambos países firmaran en la Casa Blanca un acuerdo para normalizar sus relaciones.

"Hoy hacemos historia. Etihad se ha convertido en la primera aerolínea del Golfo en operar un vuelo de pasajeros a Israel. Y esto es sólo el principio", ha dicho la compañía a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que ha dado gracias a Tel Aviv por su "cálida bienvenida".

Israel y EAU acordaron el domingo autorizar 28 vuelos semanales, incluidos diez de carga, entre Tel Aviv y Abú Dhabi y Dubái, mientras que los charter entre EAU y el aeropuerto de Eilat no cuentan con una limitación, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"El acuerdo de aviación permitirá el turismo, comercio y negocios entre los países y es uno de los primeros e importantes frutos del acuerdo de paz", destacó el Ministerio de Transportes israelí a través de un comunicado.

El Parlamento de Israel aprobó el jueves el acuerdo alcanzado con EAU, que ya había recibido previamente el visto bueno del Gobierno, por lo que volvió al Ejecutivo para su ratificación. Sin embargo, las relaciones diplomáticas no serán instauradas hasta que EAU ratifique también el pacto, tras lo que será enviado ante Naciones Unidas para su registro.

Pese a ello, delegaciones israelíes y emiratíes han iniciado durante las últimas semanas las negociaciones de acuerdos bilaterales, incluidos los relativos a la apertura de embajadas.

Los acuerdos entre Israel, EAU y Bahréin han sido rechazados por la Autoridad Palestina y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha argumentado que son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad". Así, ha destacado que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe".

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras la firma de los citados acuerdos que hay conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, de cara a la firma de pactos similares con Israel.