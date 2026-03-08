Aumenta a 42 el número de muertos en las inundaciones en Kenia

Inundaciones en Nairobi - Europa Press/Contacto/John Okoyo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 42 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones que comenzaron el viernes y que afectan principalmente a Nairobi, la capital keniana, según el último balance oficial publicado este domingo.

El Ministerio de Programas especiales ha informado de la nueva cifra de víctimas mortales y ha especificado que 26 de estas muertes corresponden a la capital, Nairobi. La región Oriental ha contabilizado diez fallecidos; la del Rift, cuatro más y las de Nyanza y Costa, uno cada una.

La Policía ha informado de que las lluvias torrenciales han causado inundaciones, importantes daños a la propiedad, cortes de carreteras y desplazamiento de población en varios barrios de Nairobi.

El secretario del Gabinete del Gobierno, Geoffrey Ruku, ha informado de que han desplegado equipos de emergencia para ayudar en las comunidades afectadas. Además, Ruku ha informado de que el Gobierno asumirá los gastos médicos de los heridos y el coste de enterramiento de las víctimas mortales.