Aumentan a 10 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Chile

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna en el norte de Santiago de Chile ha aumentado este lunes a diez, mientras que otras once permanecen hospitalizadas, siete de ellas en riesgo, desde que tuviera lugar el accidente el pasado jueves.

"Lamentamos profundamente informar del fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas", señala el comunicado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, recogido por la emisora chilena ADN y que hace referencia a la ya décima víctima mortal del accidente, en el que inicialmente murieron cuatro personas.

Por ahora, los once pacientes restantes continúan hospitalizados en la red pública y privada. De ellos, siete se mantienen "estables dentro de su gravedad", aunque aún en riesgo vital, mientras que cuatro permanecen en cuidados de menor urgencia, según ha explicado la entidad. La décima muerte se produce después de que el sábado dos personas en estado grave murieran a causa de las heridas sufridas.