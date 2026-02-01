Aumentan a 133 los milicianos y a 15 los militares muertos por las operaciones en Baluchistán (Pakistán)

Ambulancias en la ciudad de Quetta, en la provincia de Baluchistán (Pakistán) tras un ataque terrorista. - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha acabado con la vida de al menos 133 milicianos separatistas de la provincia de Baluchistán durante los últimos días en unos enfrentamientos que también han dejado 15 víctimas militares y 18 civiles dentro de un repunte del conflicto.

"Nuestras valientes tropas combatieron a los terroristas con precisión y, tras una prolongada, intensa y audaz operación de limpieza en Baluchistán, expulsaron a noventa y dos terroristas (este sábado), incluidos tres atacantes suicidas, garantizando así la seguridad y protección de la población local", ha indicado el Servicio de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) del Ejército de Pakistán en un comunicado.

Solo durante la jornada del sábado la cifra de presuntos miembros del Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB) fallecidos ha alcanzado los 92, que se suman a los 41 "terroristas" muertos en los dos últimos días en Panjgur y Shaaban.

Las fuerzas paquistaníes han acusado a los milicianos de perpetrar ataques contra múltiples puntos de la provincia de Baluchistán como Quetta --la ciudad más poblada--, Mastung o Nushki, "patrocinados por India". En concreto, en las localidades de Gwadar y Kharan han fallecido hasta 18 civiles por los ataques.

Islamabad continúa las "operaciones de saneamiento" en estas zonas para capturar y llevar ante la justicia a todas aquellas personas que hayan estado relacionadas con los enfrentamientos de los últimos días.

"Los informes de inteligencia han confirmado inequívocamente que los ataques fueron orquestados y dirigidos por líderes terroristas que operaban desde fuera de Pakistán y que estaban en contacto directo con ellos", reza el comunicado.

Detrás de los ataques se encuentra el ELB, una guerrilla que lleva décadas levantada en armas contra las autoridades paquistaníes y que ha incrementado el ritmo de sus operaciones desde que los talibán volvieran a asumir el control de la vecina Afganistán en 2021 y que Islamabad vincula tanto con Kabul como con Nueva Delhi.

En un comunicado recogido precisamente por la cadena de televisión afgana Tolo, el líder del ELB, Bashir Zeb Baloch, ha anunciado el comienzo de la "segunda fase" de la llamada 'Operación Herof' y ha llamado a los hombres y mujeres baluches a salir de sus hogares y unirse a lo que describió como una "guerra de liberación nacional" contra el Ejército paquistaní en lo que describió como un "día de sacrificio".

El ELB aprovecha la relajación de la seguridad fronteriza para resguardarse mientras Pakistán, que llama al grupo Fitna ul Hindustan, denuncia que el ELB cuenta con la asistencia de los talibán afganos, los talibán paquistaníes, e incluso del Gobierno indio.

Los ataques comenzaron de manera simultánea sobre las 03.00, hora local, en la capital provincial, Quetta (donde han sido atacadas varias comisarías), Pasni, Mastung, Nushki y Gwadar.

Más de 700 guerrilleros, según el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, han muerto en operaciones del Gobierno paquistaní durante los últimos 12 meses.