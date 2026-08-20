Aumentan a 72 los muertos por el terremoto del sábado en Indonesia

Imagen de archivo de las labores de rescate tras el terremoto en la isla de Flores, Indonesia. - Basarnas / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales por el terremoto de 7,7 en la escala de Ritcher registrado el sábado en la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, ha aumentado a 72, según las últimas informaciones ofrecidas este jueves por las autoridades del país, que sitúan en unos 13.000 los desplazados.

El seísmo, que ha dejado también más de un centenar de heridos, no ha dejado sin embargo desaparecidos, aunque se ha visto seguido de cerca de 1.600 réplicas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Una de estas réplicas --de magnitud 5,6-- se ha registrado a lo largo de esta misma mañana sobre las 6.45 horas (hora local) al noreste de Ruteng, también en Flores.

El epicentro de este nuevo seísmo se sitúa a unos 37 kilómetros de la citada ciudad, mientras que el hipocentro ha sido localizado a tan solo 10 kilómetros de la superficie, tal y como ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica del país, según informaciones del diario 'Jakarta Globe'.

La situación ha llevado a miles de personas a acampar en escuelas, comisarías y oficinas gubernamentales, en un desastre que se ha convertido en el más mortífero desde el terremoto de 2022, que dejó cientos de muertos en Java Occidental.