Aumentan a casi 2.090 los muertos y más de 6.700 los heridos por ataques de Israel en Líbano desde el 2 de marzo

Restos y escombros tras un ataque masivo de Israel en Beirut, Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han elevado este lunes a casi 2.090 las víctimas mortales y más de 6.700 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, en el marco del recrudecimiento de los combates entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá tras la ofensiva de este país contra Irán a finales de febrero.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que 2.089 personas han muerto y otras 6.762 han resultado heridas por estos bombardeos, incluidos 34 fallecidos y 174 heridos en las últimas 24 horas. Entre estas cifras se encuentran además 166 menores de edad muertos y otros 648 heridos.

El Ejército israelí lanzó el pasado miércoles su mayor oleada de ataques contra Líbano en un solo día, matando a más de 300 personas e hiriendo a otras 1.150, según el balance de las autoridades libanesas.

En este contexto, está previsto que delegaciones de los dos países mantengan conversaciones este martes en Washington, mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste en que el alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán no incluye al país vecino.