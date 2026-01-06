Aumentan a cerca de 30 los muertos por el hundimiento de una barca en un río en Nigeria

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del hundimiento de una embarcación en un río en el estado nigeriano de Yobe (noreste) ha aumentado a cerca de 30, según han confirmado las autoridades, si bien las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas y se teme que la cifra de fallecidos podría seguir aumentando.

El secretario ejecutivo de la Agencia de Gestión de Emergencias de Yobe, Mohammad Goje, ha detallado que hasta la fecha se han confirmado 29 fallecidos tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres en el río Yobe durante las últimas horas, antes de agregar que trece heridos que estaban hospitalizados han recibido el alta.

Asimismo, ha destacado que hay entre ocho y diez desaparecidos a causa del suceso, al tiempo que ha agregado que las informaciones preliminares apuntan a una sobrecarga en la barca y defectos estructurales en la misma como causas del accidente, según ha indicado el organismo en su cuenta en la red social Facebook.

El suceso tuvo lugar el sábado, cuando se hundió la embarcación tras soltar amarras en Adiyani, situada a más de 200 kilómetros de la capital de Yobe, Damaturu. En la misma iban más de 50 pasajeros, en su mayoría granjeros y comerciantes de la zona.

Los accidentes náuticos mortales son comunes en las zonas rurales del país, donde la precaria infraestructura obliga a que las embarcaciones pequeñas sean el principal medio de transporte. En la mayoría de los casos, los sucesos implican que las embarcaciones en ríos y lagos suelen navegar abarrotadas y en mal estado.